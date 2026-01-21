Aquino lotta al falso d' autore | denunciato venditore ambulante sequestrate borse Gucci e Prada

A Aquino, le forze dell'ordine hanno sequestrato borse di marca e denunciato un venditore ambulante nell'ambito di un’operazione contro il falso d’autore. I controlli dell’Arma continuano a intervenire per contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione, garantendo il rispetto delle normative e la tutela dei marchi autentici.

Proseguono i controlli dell'Arma mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. I Carabinieri della Stazione di Aquino (FR) hanno denunciato un uomo di circa 35 anni, ritenuto responsabile del reato di introduzione e commercio di prodotti con marchi contraffatti.Il blitz.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Aquino, blitz dei Carabinieri al mercato: sequestrate decine di borse contraffatteI Carabinieri di Pontecorvo intensificano i controlli al mercato di Aquino, sequestrando decine di borse contraffatte.

Botti illegali pronti per Capodanno, sequestrati 30 chili di esplosivi: denunciato venditore ambulanteIn vista di Capodanno, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire incidenti legati all’uso di botti illegali.

