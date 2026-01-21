Le Olimpiadi invernali sono ormai imminenti, con l’avvio programmato tra sedici giorni. A garantire un clima di stabilità, le recenti notizie indicano una tregua nell’inchiesta sugli appalti, eliminando il rischio di sospensioni o ritardi. Questa situazione permette di guardare alle competizioni con maggiore serenità, sottolineando l’importanza di un’organizzazione trasparente e rispettosa delle norme.

Ormai c'è una certezza: le Olimpiadi invernali inizieranno tra sedici giorni senza il rischio che sulle piste piombi un avviso di garanzia. Le indagini aperte due anni fa dalla Procura della Repubblica sull'organizzazione dei Giochi sono (tanto per stare in tema) congelate: tutto fermo, in attesa che la Corte costituzionale si esprima sullo scontro tra governo e Procura nato dall'inchiesta avviata all'inizio dello scorso anno sugli appalti per l'evento. Tregua olimpica (forzata) su slalom e pattinate. Ma con la possibilità che a Giochi conclusi si torni a discutere di reati e di processi: e che l'indagine sui Giochi diventi una delle prime, grosse rogne sul tavolo del procuratore aggiunto Paolo Ielo, da poco approdato alla guida del pool anticorruzione della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Appalti, tregua olimpica sull'inchiesta

Leggi anche: "Appalti con salario minimo". In Aula è tregua ’armata’

Leggi anche: Inchiesta corruzione e appalti, arrestato Totò Cuffaro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Appalti, tregua olimpica sull'inchiesta.

Appalti, tregua olimpica sull'inchiestaOrmai c'è una certezza: le Olimpiadi invernali inizieranno tra sedici giorni senza il rischio che sulle piste piombi un avviso di garanzia. Le indagini aperte due anni fa dalla Procura della Repubblic ... msn.com

L'Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica. Malagò: Lo sport faro di speranzaAlle Nazioni Unite per chiedere la pace. Una pace che in questo caso si chiama Tregua Olimpica, nella migliore tradizione dei Giochi. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ... gazzetta.it

La mancanza di concorrenza in Italia frena economia e servizi: dalle “cupole” di farmaci, energia e appalti al monopolio della Pubblica amministrazione. facebook