App Telepass | acquistare direttamente i biglietti di Autolinee Toscane urbani ed extraurbani

L'App Telepass permette ai clienti di acquistare facilmente e in modo diretto i biglietti per il trasporto pubblico in Toscana, sia urbano che extraurbano. Con questa funzione, è possibile pianificare i viaggi e ottenere i titoli di viaggio in modo semplice e immediato, senza bisogno di recarsi alle biglietterie. Un servizio pratico e affidabile per muoversi nelle città e nelle aree extraurbane della regione.

FIRENZE – I clienti Telepass possono acquistare i biglietti per il trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano di Firenze, e di tutte le città della Toscana, direttamente dall’App Telepass. Lo prevede una partnership tra Telepass e Autolinee Toscane. Complessivamente Autolinee Toscane gestisce 965 linee, con 24.527 km di rete e 37.538 fermate nella regione. I clienti Telepass, si spiega in una nota, possono così accedere a un’ampia offerta sul territorio regionale tramite un’unica piattaforma, individuare e acquistare la soluzione di spostamento che meglio soddisfa le proprie esigenze di viaggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

