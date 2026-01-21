App Telepass | acquistare direttamente i biglietti di Autolinee Toscane urbani ed extraurbani

L'App Telepass permette ai clienti di acquistare facilmente e in modo diretto i biglietti per il trasporto pubblico in Toscana, sia urbano che extraurbano. Con questa funzione, è possibile pianificare i viaggi e ottenere i titoli di viaggio in modo semplice e immediato, senza bisogno di recarsi alle biglietterie. Un servizio pratico e affidabile per muoversi nelle città e nelle aree extraurbane della regione.

FIRENZE – I clienti Telepass possono acquistare i biglietti per il trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano di Firenze, e di tutte le città della Toscana, direttamente dall’App Telepass. Lo prevede una partnership tra Telepass e Autolinee Toscane. Complessivamente Autolinee Toscane gestisce 965 linee, con 24.527 km di rete e 37.538 fermate nella regione. I clienti Telepass, si spiega in una nota, possono così accedere a un’ampia offerta sul territorio regionale tramite un’unica piattaforma, individuare e acquistare la soluzione di spostamento che meglio soddisfa le proprie esigenze di viaggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - App Telepass: acquistare direttamente i biglietti di Autolinee Toscane urbani ed extraurbani Torino sempre più digitalizzata: i biglietti GTT direttamente in app con MoovitTorino si avvicina sempre di più alla mobilità digitale grazie a Moovit, l’app leader mondiale nel settore. Leggi anche: Attivato il piano neve di Autolinee Toscane Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Strisce blu Monza: pagare il parcheggio è facile; Telepass Sempre gratis per un anno e cashback del 50% sul pedaggio: ecco la promo; Telepass Sempre è gratis per un anno e include il cashback del 50% per i pedaggi; Telepass Sempre, un anno gratis e cashback sui pedaggi. Al via il servizio Vignette elettronicheTelepass ha lanciato il nuovo servizio Vignette elettroniche: la novità consente di acquistare, direttamente dall’app, i contrassegni elettronici per pagare il pedaggio sulle autostrade e strade ... quattroruote.it L'app Telepass a Torino può pagare trasporto pubblico localeTelepass annuncia che i clienti possono acquistare i biglietti del trasporto pubblico locale per la città di Torino direttamente dall'app Telepass. Urbi, società del gruppo Telepass che svolge la ... ansa.it Telepass verso una possibile vendita del 100%. Secondo il Corriere, Mundys e Partners Group studiano l’uscita totale: i fondi chiedono il controllo, sul tavolo una valutazione da 3,5 miliardi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.