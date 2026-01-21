APP NoiPA | si può aggiornare IBAN o modificare domicilio o residenza VIDEO

L’app NoiPA permette ora di aggiornare l’IBAN e modificare domicilio o residenza in modo semplice e rapido. La piattaforma, accessibile tramite il sito ufficiale, offre servizi migliorati per facilitare la gestione dei dati personali dei dipendenti pubblici. In questo articolo, vengono illustrati i passaggi necessari e le novità introdotte, con un video esplicativo per guidare gli utenti nel processo di aggiornamento.

NoiPA comunica nella propria pagina ufficiale che i servizi sono ancora più accessibili. Alcuni servizi prima gestibili solo dal Portale (con accesso con SPid, CIE o CNS) sono ora accessibili dal’APP NoiPA. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Sintesi executive del benessere digitale e intelligenza artificiale: linee di orientamento strategico per Dirigenti scolastici neoassunti Posizioni economiche ATA: prova finale a febbraio, oltre 47mila i partecipanti, ecco come sarà organizzata. Conclusa la riunione MIM-Sindacati Carta docente “I voucher per a.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendi docenti e ATA, su NoiPA si può modificare IBAN in autonomia su APP. VIDEO TUTORIALGli utenti di NoiPA, docenti e personale ATA, possono aggiornare in autonomia il proprio IBAN tramite l'app ufficiale.

Leggi anche: NoiPA: ecco come cambiare residenza o domicilio dall’app. VIDEO

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Stipendi docenti e ATA, su NoiPA si può modificare IBAN in autonomia su APP. VIDEO TUTORIAL; NoiPa, arretrati scuola online. Ecco quando vengono pagati; Stipendio gennaio 2026 docenti e ATA, visibile il cedolino con gli aumenti. Adesso si può controllare il dettaglio; Certificazione Unica per il 730: come scaricarla online.

Stipendi docenti e ATA, su NoiPA si può modificare IBAN in autonomia su APP. VIDEO TUTORIALI docenti e il personale ATA possono modificare autonomamente il codice IBAN su cui ricevere lo stipendio tramite l'applicazione NoiPA. La piattaforma ha introdotto questa funzionalità per garantire m ... orizzontescuola.it

Avviso NoiPA: novità importanti sull’app e soluzioni di credito convenzionato per Docenti e ATA nel 2026 (Verifica le opportunità)L’app NoiPA si rinnova: disponibili già ora gli aggiornamenti per personalizzare le notifiche in base alle proprie esigenze e interessi professionali, nonché la possibilità di avere maggior controllo ... orizzontescuola.it

Ma il numero telefonico di noipa perché mi dice inesistente Qualcuno sa qualcosa Sono giorni che nn riesco più ad accedere app noipa mi dice da aggiornare, ma è aggiornata . Neanche da sito mi fa entrare. Qualcuno mi può aiutare - facebook.com facebook