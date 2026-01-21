APP NoiPA | si può aggiornare IBAN o modificare domicilio o residenza VIDEO

Da orizzontescuola.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’app NoiPA permette ora di aggiornare l’IBAN e modificare domicilio o residenza in modo semplice e rapido. La piattaforma, accessibile tramite il sito ufficiale, offre servizi migliorati per facilitare la gestione dei dati personali dei dipendenti pubblici. In questo articolo, vengono illustrati i passaggi necessari e le novità introdotte, con un video esplicativo per guidare gli utenti nel processo di aggiornamento.

NoiPA comunica nella propria pagina ufficiale che i servizi sono ancora più accessibili. Alcuni servizi prima gestibili solo dal Portale (con accesso con SPid, CIE o CNS) sono ora accessibili dal'APP NoiPA.

Stipendi docenti e ATA, su NoiPA si può modificare IBAN in autonomia su APP. VIDEO TUTORIALGli utenti di NoiPA, docenti e personale ATA, possono aggiornare in autonomia il proprio IBAN tramite l'app ufficiale.

Leggi anche: NoiPA: ecco come cambiare residenza o domicilio dall’app. VIDEO

