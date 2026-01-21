Antisemitismo su proposta Pd malumori dei firmatari ddl Delrio

Il dibattito sull’antisemitismo in Italia continua a registrare divisioni all’interno del Partito Democratico. La proposta di legge Giorgis, presentata recentemente, ha suscitato malumori tra alcuni membri, in particolare tra gli esponenti riformisti che avevano sostenuto il Ddl Delrio. La questione evidenzia le tensioni interne e le difficoltà nel trovare un consenso unitario su un tema così delicato.

Roma, 21 gen. (askanews) – E’ difficile che il Pd ritrovi l’unità sull’antisemitismo: il ddl Giorgis che verrà presentato domattina all’assemblea dei senatori quasi certamente non verrà firmato dall’ala riformista del partito che aveva sottoscritto il Ddl Delrio poi scomunicato dal quartier generale democratico. Non ci sono ancora decisioni sull’atteggiamento da tenere, la bozza del ddl Giorgis è ancora riservata, pochissimi hanno avuto modo di leggerla e i firmatari del testo Delrio faranno il punto questa sera. Si vuole prima leggere bene il provvedimento e ascoltare ciò che verrà detto in assemblea, ma le prime indiscrezioni trapelate non sono piaciute a chi ha sottoscritto il ddl presentato dall’ex ministro a novembre.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ddl antisemitismo, caos in casa Pd: la proposta fantasma del senatore Giorgis per far dimenticare il testo Delrio

Leggi anche: Antisemitismo: Boldrini, 'bene chiarimento Pd su Ddl Delrio, non è questa la linea del partito'

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Vietato criticare il governo di Israele: per il ddl antisemitismo i testi depositati salgono a 5; Antisemitismo, la destra accelera: oggi il Senato vota sul ddl della Lega; Antisemitismo, in Senato due nuovi ddl a firma M5S e Nm: saranno 7 con quello 'ufficiale' Pd; Ddl antisemitismo, domani al Senato la scelta del testo base: focus su Romeo e Scalfarotto (quasi identici), mentre il Pd attende ancora la proposta riscritta dal dem Giorgis.

Antisemitismo, su proposta Pd malumori dei firmatari ddl DelrioRoma, 21 gen. (askanews) – E’ difficile che il Pd ritrovi l’unità sull’antisemitismo: il ddl Giorgis che verrà presentato domattina all’assemblea dei senatori quasi certamente non verrà firmato dall’a ... msn.com

Ddl Antisemitismo, Pd ancora diviso: la maggioranza dem non ha un testo. E Fratelli d’Italia rinvia la scelta del testo base al 27 gennaio «per riguardo istituzionale»Mentre i riformisti hanno già depositato il testo di Delrio, la maggioranza dem non ha ancora presentato la proposta su cui lavora Giorgis e ha chiesto altre 24 ore al presidente della Commissione Aff ... open.online

Andrea Carugati, Antisemitismo, la destra accelera: oggi il Senato vota sul ddl della Lega, Il Manifesto, 21 gennaio 2026 PARLAMENTO La proposta del capogruppo Romeo sarà adottata come testo base. Contrari Pd, M5s e Avs. A favore Iv e Azione. Tra i de - facebook.com facebook

Ddl antisemitismo, domani al Senato la scelta del testo base: focus su Romeo e Scalfarotto (quasi identici), mentre il Pd attende ancora la proposta riscritta dal dem Giorgis x.com