Antisemitismo la destra accelera | oggi il Senato vota sul ddl della Lega

Oggi il Senato si appresta a votare sul disegno di legge della Lega contro l’antisemitismo, in un contesto in cui la destra accelera le sue iniziative. Il Pd, nel frattempo, cerca di trovare un’intesa attraverso una mediazione, prevista per domani. La discussione si inserisce in un momento di crescente attenzione sul tema, con lo scopo di affrontare efficacemente le problematiche legate all’antisemitismo nel panorama politico italiano.

Parlamento La proposta del capogruppo Romeo sarà adottata come testo base. Contrari Pd, M5s e Avs. A favore Iv e Azione. Tra i dem ancora tensione con Delrio. Domani la riunione dei senatori Parlamento La proposta del capogruppo Romeo sarà adottata come testo base. Contrari Pd, M5s e Avs. A favore Iv e Azione. Tra i dem ancora tensione con Delrio. Domani la riunione dei senatori Mentre il Pd cerca una faticosa mediazione sul disegno di legge contro l’antisemitismo (prevista per domani la riunione del gruppo in Senato), la destra accelera. E già oggi è intenzionata ad adottare in commissione Affari costituzionali il ddl della Lega, a prima firma del capogruppo Romeo, come testo base. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

