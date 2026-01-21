Antisemitismo il dem Delrio | Bene iter ma si poteva fare prima

Il dem Delrio ha espresso soddisfazione per l’approvazione del termine del 27 gennaio per l’adozione del testo base sul disegno di legge contro l’antisemitismo in commissione al Senato. Ha comunque sottolineato che l’iter avrebbe potuto essere avviato prima. La decisione rappresenta un passo importante nella lotta a forme di discriminazione e odio, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel contrastare fenomeni di intolleranza.

"E' bene sia stato fissato il termine dle 27 gennaio per l'adozione del testo base" sul disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo "in commissione al Senato. Bene anche che sia stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti il 10 febbraio. Ora la certezza del percorso e' fuori discussione. Tuttavia, i tempi potevano essere piu' brevi, si sarebbe potuto completare il percorso in tempo per il Giorno della Memoria. Anche alla luce dei tanti episodi di antisemitismo che si registrano". Lo dice all'AGI il senatore del Pd, Graziano Delrio.

