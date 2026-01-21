Anticipazioni Porta a Porta 30 | gli ospiti e la doppia conduzione Vespa-Mentana

Il 30° anniversario di Porta a Porta si avvicina, con una puntata speciale condotta da Bruno Vespa e Maurizio Mentana. L’evento ripercorrerà la storia del programma, offrendo approfondimenti e ospiti d’eccezione. Questa occasione rappresenta un momento di riflessione sulla lunga carriera del talk di Rai 1, che ha accompagnato il pubblico italiano per tre decenni, mantenendo il suo ruolo di approfondimento e informazione.

Manca ormai pochissimo all'appuntamento televisivo che celebra i trent'anni di Porta a Porta, il talk storico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa che ha fatto la storia della seconda serata della televisione italiana. Per l'occasione andrà in onda uno speciale evento in prima serata dedicato alla lunga storia del programma: un viaggio attraverso tre decenni di politica, cronaca, spettacolo e cultura che ha visto lo studio di Porta a Porta diventare il centro del dibattito pubblico italiano. Speciale Porta a Porta 30, le anticipazioni. Questa puntata evento, intitolata Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita, andrà in onda mercoledì 21 gennaio alle 21.

