Ansia da prestazione e difficoltà a gestire le emozioni | a Bergamo parte l’alfabetizzazione emotiva alle medie

A Bergamo, si avvia un progetto di alfabetizzazione emotiva nelle scuole medie, mirato a supportare i giovani nella gestione di ansia e emozioni. L'iniziativa, che utilizza strumenti come il teatro e il digitale, nasce dall'esigenza di favorire un maggiore benessere emotivo tra gli studenti e di sviluppare competenze psicologiche fondamentali per il loro percorso di crescita.

Un’indagine sui ragazzi di Bergamo rivela forte ansia e difficoltà emotive, spingendo il Comune ad avviare nelle scuole medie un inedito percorso di alfabetizzazione basato su teatro e digitale. Il progetto si affianca alle iniziative già attive sul territorio per supportare gli studenti nella gestione del proprio vissuto e rafforzare il legame con le famiglie. Bergamo ha deciso di intervenire direttamente nelle aule per affrontare il disagio psicologico dei più giovani. Un questionario somministrato dai Servizi educativi comunali a più di 300 alunni, distribuiti in 32 classi di sette istituti comprensivi, ha fatto emergere un quadro che richiede attenzione immediata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

