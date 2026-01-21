Anna Della Rosa in scena col romanzo di Michela Murgia Accabadora

A Melendugno, nello spettacolo tratto dal romanzo di Michela Murgia,

MELENDUGNO - Tratto dall’omonimo e celebre romanzo di Michela Murgia, edito da Giulio Einaudi Editore e vincitore del Premio Campiello 2010, Accabadora, uno dei testi più amati della letteratura italiana contemporanea, arriva in teatro. Lo spettacolo “Accabadora”, prodotto da Savà Produzioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Anna Della Rosa al Teatro Modena in “Accabadora”, tratto dal romanzo di Michela MurgiaIl Teatro Modena di Genova ospiterà il 20 e 21 gennaio lo spettacolo “Accabadora”, adattamento teatrale del romanzo di Michela Murgia.

Anna Della Rosa in ‘Accabadora’: spettacolo tratto dal capolavoro di Michela MurgiaAnna Della Rosa interpreta il ruolo principale nello spettacolo ‘Accabadora’, tratto dal romanzo di Michela Murgia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Anna Della Rosa al Teatro Modena in Accabadora, tratto dal romanzo di Michela Murgia; ACCABADORA TORNA AL TEATRO GUSTAVO MODENA: ANNA DELLA ROSA DÀ VOCE AL ROMANZO DI MICHELA MURGIA; Accabadora - culturabologna.it; Al Teatro Modena torna Accabadora di Michela Murgia: due sere con l’intensa interpretazione di Anna Della Rosa.

Anna Della Rosa al Teatro Modena in Accabadora, tratto dal romanzo di Michela MurgiaMartedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna a Genova, al Teatro Gustavo Modena, Accabadora, il vibrante monologo tratto dal romanzo di Michela Murgia che è anche una prova d’attrice per Anna Della Rosa, ... genovatoday.it

Al Teatro Modena torna Accabadora di Michela Murgia: due sere con l’intensa interpretazione di Anna Della RosaIl monologo tratto dal romanzo sarà in scena il 20 e 21 gennaio, con la regia di Veronica Cruciani e drammaturgia di Carlotta Corradi ... lavocedigenova.it

Anna Rosa Maggio cake design facebook