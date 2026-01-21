Anguillaramarito confessa femminicidio

A Anguillara Sabazia, Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, con 23 coltellate. L’uomo ha confessato il femminicidio durante un interrogatorio, secondo quanto riportato dalle autorità. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra gli inquirenti, che stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto.

14.40 Claudio Carlomagno ha reso piena confessione del femminicidio della moglie, Federica Torzullo,uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia (Roma). La confessione nell'interrogatorio di convalida. E' in carcere a Civitavecchia. E' accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo avrebbe usato una lama bitagliente per uccidere la moglie con coltellate al volto e al collo. Ma al momento l'arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti.Il corpo amputato e bruciato trovato sepolto in una buca della ditta dell'ex marito.

