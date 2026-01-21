Anguillara procuratore | Versione Carlomagno incerta tempistica delitto non quadra

Il procuratore di Anguillara mette in dubbio la versione di Carlomagno, evidenziando incongruenze nella tempistica dei fatti. Secondo le ricostruzioni, in soli 45 minuti si sarebbero svolti diversi passaggi, tra discussione, aggressione, pulizie e spostamenti, che sembrano poco compatibili con la sequenza temporale ricostruita. La questione rimane aperta, evidenziando la necessità di approfondimenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

(LaPresse) Cosa non ci torna? “ La tempistica della fase esecutiva del delitto. Non torna che in 45 minuti ci sia stata una discussione che è degenerata in aggressione, accoltellamento, pulizia del bagno, delle scale, del vano e il trasferimento del corpo del bagagliaio, ritorno in casa, pulizia, ritorno in macchina e riporto in azienda. Ci lavoreremo”. Così il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori parlando con i giornalisti al termine dell’udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno accusato di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie ad Anguillara Sabazia. Il procuratore ha definito la versione di Carlomagno “incerta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

