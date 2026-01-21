Il nuovo compagno di Federica, un impiegato di 47 anni, ha raccontato ai carabinieri le ore di angoscia trascorse dopo la scomparsa della donna. Quando Federica non ha risposto al telefono, ha compreso che qualcosa non era normale. Il suo racconto aiuta a ricostruire gli eventi e le emozioni vissute in quei momenti, contribuendo alle indagini in corso sulla scomparsa.

"Ci sentivamo spesso, anche tutti i giorni. Più volte al giorno. E lei rispondeva sempre". È la mattina del 9 gennaio quando, dall'ufficio della società marittima nelle Marche dove lavora, il 47enne prova a contattare Federica Torzullo. Una volta, due volte, poi ancora. Il telefono squilla a vuoto. Per lui, che da qualche mese aveva una relazione con la 41enne di Anguillara, quel silenzio suona come un allarme., "Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era normale, perché rispondeva sempre", ha raccontato ai carabinieri che indagano sull'omicidio di Federica, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella villetta dove vivevano con il figlio di dieci anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Anguillara, parla il nuovo compagno di Federica: "Quando non ha risposto al telefono ho capito"

