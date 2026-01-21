Anguillara parla il nuovo compagno di Federica | Quando non ha risposto al telefono ho capito | Carlomagno rende piena confessione

Il nuovo compagno di Federica, un impiegato di 47 anni, ha raccontato ai carabinieri le ore di angoscia e incertezza seguite alla sua scomparsa. In una confessione, ha descritto come, non ricevendo risposte al telefono, abbia compreso la gravità della situazione. La testimonianza contribuisce a fare luce sugli ultimi momenti della vittima e sulle circostanze del suo allontanamento.

"Ci sentivamo spesso, anche tutti i giorni. Più volte al giorno. E lei rispondeva sempre". È la mattina del 9 gennaio quando, dall'ufficio della società marittima nelle Marche dove lavora, il 47enne prova a contattare Federica Torzullo. Una volta, due volte, poi ancora. Il telefono squilla a vuoto. Per lui, che da qualche mese aveva una relazione con la 41enne di Anguillara, quel silenzio suona come un allarme. "Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era normale, perché rispondeva sempre", ha raccontato ai carabinieri che indagano sull'omicidio di Federica, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella villetta dove vivevano con il figlio di dieci anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Federica Torzullo, il marito Carlomagno rende piena confessioneFederica Torzullo è coinvolta in un procedimento giudiziario relativo a Claudio Agostino Carlomagno, il quale sta rendendo una piena confessione.

