Anguillara l’autopsia sul corpo di Federica ricostruisce l’ultima violenza | 23 coltellate e cadavere nascosto nella ditta di famiglia

A Anguillara, l’autopsia sul corpo di Federica ha rivelato dettagli sulla violenza subita, con 23 coltellate e il corpo nascosto nella ditta di famiglia. La ricostruzione medico-legale fornisce elementi fondamentali per comprendere l’accaduto, suscitando forte emozione nella famiglia della vittima. Per aggiornamenti completi sulla vicenda, si consiglia di seguire le fonti ufficiali e affidabili.

La ricostruzione medico-legale consegna un quadro che, secondo quanto emerge, ha scosso in primo luogo la famiglia della vittima. L'autopsia effettuata all' Istituto di Medicina legale della Sapienza ha infatti stabilito che Federica Torzullo sarebbe stata colpita con 23 coltellate. La sepoltura e l'occultamento: la scia che ha portato al ritrovamento. Il corpo della donna è stato rinvenuto sepolto all'interno dell'area della ditta di movimento terra riconducibile alla famiglia, dettaglio che si inserisce nel filone investigativo ricostruito dagli inquirenti. Le accuse e la scelta della Procura: contestato il nuovo reato di femminicidio.

