Anguillara il legale di Carlomagno | Il litigio nato per il figlio

Anguillara, il legale di Carlomagno afferma che il recente conflitto tra Claudio Carlomagno e Federica Terzullo è riconducibile a una discussione riguardante il loro figlio. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, si concentra sulle questioni familiari e sulla tutela del minore. La posizione dell’avvocato evidenzia come il motivo principale del disaccordo sia legato alla cura e al benessere del bambino.

(LaPresse) Il litigio tra Claudio Carlomagno e la moglie Federica Terzullo sarebbe nato “ per una discussione legata al figlio ”. A dirlo è Andrea Miroli, avvocato di Carlomagno, al termine dell’udienza di convalida del fermo dell’uomo, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. “Il bambino per lui era tutta la sua vita – ha spiegato il legale – e il solo pensiero che potesse essergli tolto ha scatenato quanto è accaduto”. Secondo l’avvocato, il suo assistito è pienamente consapevole della gravità del gesto: “Siamo di fronte a una tragedia che non avrebbe mai dovuto verificarsi”. Miroli ha inoltre chiarito che la difesa non chiederà una perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

