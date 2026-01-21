Andrea Pittorino chi è l’attore di Alex in ‘A Testa Alta’ | tv e cinema già da bambino

Andrea Pittorino è un attore italiano noto per il suo ruolo di Alex in ‘A Testa Alta’. Con un percorso che attraversa il cinema e la televisione fin da bambino, ha maturato una significativa esperienza nel settore. La sua carriera si caratterizza per la capacità di interpretare personaggi complessi, evolvendosi nel corso degli anni e confermando la sua versatilità come attore.

Andrea Pittorino è uno di quei volti che il pubblico italiano ha visto crescere, cambiare, attraversare epoche diverse della televisione fino ad arrivare a ruoli più complessi e disturbanti. Nato a Roma il 5 settembre 2002, ha iniziato a recitare quando era ancora un bambino, costruendo una carriera lunga e articolata che oggi trova una nuova centralità grazie alla miniserie A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli, uno degli ultimi successi di Canale 5. Qui interpreta un personaggio che segna un punto di svolta, per intensità e ambiguità, nel suo percorso artistico. Nella serie Andrea Pittorino veste i panni di Alex Morrone, uno dei protagonisti della storia.

