Andrea Iannone si trova in una situazione economica difficile, con il progetto di avviare il team Cainam Racing nel WorldSBK a rischio per mancanza di fondi. Il 36enne di Vasto, dopo la fine della relazione con Elodie, aveva deciso di dedicarsi a questa nuova sfida, ma le difficoltà finanziarie potrebbero portare anche al suo possibile ritiro dalle competizioni.

Il 36enne di Vasto, dopo la fine della relazione con Elodie, aveva deciso di concentrare energie e risorse su un ambizioso progetto sportivo: la creazione di un proprio team, Cainam Racing, pronto a debuttare quest’anno nel WorldSBK. Un’operazione complessa, che però appare oggi appesa a un filo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Andrea Iannone in difficoltà economiche", in bilico progetto per avvio suo team Cainam Racing per "mancanza di budget", ipotesi ritiro

Superbike, Andrea Iannone non sarà ai test di Jerez. Forfait anche in AustraliaAncora poche ore e si alzerà il sipario in quel di Jerez de La Frontera, iconico circuito spagnolo che sarà domani teatro dei primi test validi per il ... oasport.it

Andrea Iannone, social in allarme per la rottura con Elodie: il post e il brano che preoccupano i fanProtagonisti di uno dei gossip più in voga degli ultimi tempi, Andrea Iannone e Elodie continuano a non confermare la rottura nonostante i tanti segnali. Il pilota manifesta malinconia sui social ... libero.it

La notizia non è ancora ufficiale ma sembra che Andrea Iannone non disputerà il primo round di Phillip Island. Si fa sempre più nebuloso il futuro del pilota di Vasto e del suo misterioso team. - facebook.com facebook

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, un segnale social riaccende il gossip #rociomunozmorales x.com