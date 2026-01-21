Andrea Bricchi e Brian and partners vincono il Premio America Innovazione 2026 per start up e Pmi italiane

Andrea Bricchi e Brian and Partners hanno ricevuto, per il terzo anno consecutivo, il Premio America Innovazione 2026, assegnato dalla Fondazione Italia Usa. Il riconoscimento premia l’impegno delle start-up e delle PMI italiane nel campo dell’innovazione. Questa vittoria testimonia l’importanza di un approccio imprenditoriale orientato alla crescita e alla competitività sul mercato internazionale.

Il Premio America Innovazione 2026 della Fondazione Italia Usa va per il terzo anno consecutivo ad Andrea Bricchi e Brian and partners. Il premio, che sarà consegnato in una cerimonia presso la Camera dei Deputati in aprile, vuole «valorizzare i migliori talenti del nostro Paese, che hanno ideato e realizzato delle start up e Pmi innovative e competitive nel mercato globale» e comprende una borsa di studio per il Master executive della Fondazione in “Leadership e made in Italy”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

