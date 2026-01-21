Il Manchester City si trova ad affrontare una fase complicata, con un numero elevato di assenze per infortuni, tra cui undici giocatori contro il Bodø Glimt. Pep Guardiola ha evidenziato le difficoltà del momento, sottolineando le condizioni di Rodri, ancora lontano dalla forma migliore dopo un lungo stop e coinvolto anche lui in un episodio di espulsione. La squadra deve ora affrontare queste sfide per mantenere la competitività.

Il Manchester City vive un momento critico. Rodri è ancora lontano dalla migliore condizione dopo il lungo stop, lento e in difficoltà, fino all’espulsione contro il BodøGlimt. Haaland attraversa il periodo più sterile da quando è a Manchester, si assume le responsabilità. Definisce «imbarazzante» la sconfitta, mentre Guardiola cerca spiegazioni tra infortuni e assenze (11 indisponibili). Anche Foden è in calo, incisivo solo a tratti e lontano dai picchi di inizio stagione. L’unica nota positiva è l’arrivo di Marc Guéhi, possibile rinforzo chiave per dare solidità e calma a una squadra in affanno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche il City di Guardiola ha l’epidemia infortuni: undici gli assenti contro il Bodø Glimt. E Pep lo sottolinea

Pronostico Bodø/Glimt-Manchester City: Guardiola dimentica il derbyLa sfida tra BodøGlimt e Manchester City si disputa martedì alle 18:45, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Quanti soldi ha speso Pep Guardiola da quando allena il Manchester City: è una cifra esorbitanteDa quando Pep Guardiola guida il Manchester City, gli investimenti del club sul mercato sono stati notevoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Roma, tu non sarai più sola: anche il City di Guardiola si fa umiliare dal Bodö Glimt (3-1) Clamorosa sconfitta. Il Telegraph scrive di Manchester City horror show (tre giorni dopo la sconfitta nel derby). Rodri (espulso) definito irriconoscibile https://www.ilnapolist; Clamoroso a Manchester: lo United affidato a Carrick stende il City di Guardiola; Carrick risveglia lo United, ai Red Devils il derby di Manchester; Man City da capogiro: sai la cifra mostruosa spesa sul mercato nell'ultimo anno?.

City, Guehi è il nuovo alleato di Donnarumma: attesa per il derby di Manchester, l’ammissione di GuardiolaGuehi al Manchester City, nuovo alleato di Donnarumma in difesa. Guardiola si confessa alla vigilia del derby di Manchester e ringrazia la proprietà per non averlo esonerato lo scorso anno. sport.virgilio.it

Coppa di Lega, Manchester City in semifinale: a segno Cherki. Passa anche il NewcastleIl Manchester City vola in semifinale di Coppa di Lega inglese. La formazione di Guardiola ha battuto 2-0 il Brentford in casa nei quarti di finale e conquista il passaggio del turno. Un gol per tempo ... tuttosport.com

Anche il City di Guardiola ha l’epidemia infortuni: undici gli assenti contro il Bodø Glimt. E Pep lo sottolinea La sconfitta nella trasferta al Circolo Polare Artico. Il City senza i gol di Haaland e con Rodri lontano dalla forma migliore, è ben poca cosa. E i giocatori - facebook.com facebook

Clamoroso Manchester #City, crolla contro il Bodo: Guardiola surclassato in Norvegia x.com