Recentemente, anche figure ecclesiastiche conservatrici negli Stati Uniti hanno espresso critiche nei confronti di Donald Trump. La vicenda coinvolge anche J. D. Vance e Marco Rubio, evidenziando come le posizioni politiche e religiose possano divergere all’interno del panorama conservatore. Il problema principale non riguarda tanto un comunicato congiunto di alcuni cardinali americani, quanto le implicazioni di queste prese di posizione nel contesto politico e sociale attuale.

Mons. Timothy Broglio, fino a due mesi fa presidente della Conferenza episcopale americana, si schiera contro le minacce alla Groenlandia. Il vescovo, da ordinario militare, si dice preoccupato perché i soldati “potrebbero essere messi in una situazione in cui ricevono l’ordine di fare qualcosa di moralmente discutibile” Il problema per Donald Trump e J. D. Vance (e Marco Rubio) non è tanto il comunicato congiunto con cui tre cardinali americani di peso hanno sfiduciato pubblicamente la linea di politica estera dell’attuale Amministrazione. Che Blase Cupich di Chicago, Robert W. McElroy di Washington e Joseph W. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche i vescovi conservatori attaccano Trump

Leggi anche: Honduras, ‘parità tecnica’ tra i 2 candidati conservatori. Trump: “Vogliono alterare risultati”

Nicki Minaj appare a sorpresa a un raduno di conservatori elogiando Trump e VanceDurante un raduno di conservatori, Nicki Minaj ha sorpreso i presenti pronunciando parole di apprezzamento per il Presidente Donald Trump e il Vice JD Vance, suscitando attenzione per il suo intervento inatteso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Gli intellò conservatori cattolici americani contro l'assalto alla Groenlandia.

Anche i vescovi conservatori attaccano TrumpMons. Timothy Broglio, fino a due mesi fa presidente della Conferenza episcopale americana, si schiera contro le minacce alla Groenlandia. Il vescovo, da ordinario militare, si dice preoccupato perché ... ilfoglio.it

CITY SCORING FIRENZE Gli studenti e gli ex allievi del Master MAI del Conservatorio Boccherini hanno trasformato i paesaggi e la storia di Carrara, Venezia, Firenze e Perugia in colonne sonore originali e uniche. Un’esperienza che fonde formazione, arte - facebook.com facebook