Il Celtic affronta un momento di incertezza, con tre cambi di allenatore nella stagione. Il ritorno di O’Neill sembra aver portato una ripresa alla squadra, che si avvicina ai rivali dei Rangers in classifica. Tra sfide nazionali e europee, i biancoverdi devono ancora consolidare la propria posizione, mentre la tifoseria resta attenta alle scelte della dirigenza e alla composizione della rosa.

Acque agitate nel Celtic che domani sera si presenta al Dall’Ara col terzo volto in panchina della stagione, il secondo posto in campionato a braccetto con i rivali dei Rangers (44 punti) all’inseguimento della capolista Hearts of Midlothian (50), una Coppa di Lega scozzese persa a dicembre per mano del St Mirren (vittorioso per 3-1 in finale), i 7 punti fin qui raccolti in Europa League e una dirigenza nel mirino dei tifosi per una rosa corta. Non c’è pace sotto il cielo biancoverde di Glasgow. La stagione è cominciata ad agosto con la panchina affidata a Brendan Rodgers. Al suo posto, a fine ottobre, è arrivato Martin O’Neill, già storico pilota del Celtic dal 2000 al 2005 (con tanto di finale di Coppa Uefa 2002-2003 persa per 2-3 a Siviglia col Porto di José Mourinho). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche i biancoverdi vivono mesi difficili, con tre cambi in panchina: dal ritorno dello storico tecnico, però, la squadra sembra in risalita. Stagione dura per gli scozzesi, la cura O’Neill va

