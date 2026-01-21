Ampliamento progetto Silva | le preoccupazioni dei padovani

Il 21 gennaio a Palazzo Balbi si è tenuto un incontro tra i sindaci del Piovese, l’assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini e il team tecnico dell’assessorato. L’obiettivo è stato discutere dell’ampliamento del progetto Silva e delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti locali. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto per approfondire le implicazioni ambientali e territoriali dell’intervento.

Si è svolto oggi 21 gennaio a Palazzo Balbi l’incontro tra i sindaci del Piovese, l’assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini e la struttura tecnica dell’assessorato. Al centro del confronto, le possibili ricadute ambientali dell’impianto che l’azienda Silva ha richiesto di realizzare a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. In apertura, l’assessore Venturini ha chiesto di chiarire le motivazioni delle preoccupazioni espresse dai territori. I sindaci hanno evidenziato come l’area interessata presenti precedenti criticità ambientali e come sia collegata, tramite le falde acquifere, ai comuni della Bassa Padovana e del Piovese.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

