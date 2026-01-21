amom caccia al compratore clima teso tra gli operai

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Il clima tra gli operai dello stabilimento di Badia al Pino si presenta teso e caratterizzato da fermento. Lorenzo Casini, delegato Cgil per la Rsu, commenta così la situazione dopo l’assemblea dei lavoratori, evidenziando un’atmosfera di attenzione e preoccupazione. Questa situazione riflette le tensioni in corso nel settore, con possibili ripercussioni sul clima aziendale e sulle dinamiche di lavoro.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – “Il clima? C’è fermento”. Parola che Lorenzo Casini, delegato Cgil per la Rsu scandisce dopo l’assemblea dei lavoratori nello stabilimento di Badia al Pino. Proprio loro, i lavoratori, hanno vinto il primo round in “squadra” coi sindacati e soprattutto sotto l’ombrello della Regione che ha aperto un tavolo sulla vertenza Amom. E a quel tavolo (una settimana fa), la multinazionale svizzera che ha messo alla porta settanta dipendenti con una videochiamata, ha fatto una parziale marcia indietro: ritiro dei licenziamenti e cassa integrazione fino al 4 maggio. Quattro mesi per trovare una soluzione che si chiama “acquirente”: un imprenditore o un gruppo imprenditoriale disposti a salvare la fabbrica di Badia al Pino, dare continuità produttiva e assicurare un futuro ai dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

