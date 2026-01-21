Ammodernamento sull’autostrada A14 question time con il ministro Salvini

Il 21 gennaio alle 15, si terrà in diretta su Rai Parlamento un question time con il ministro Salvini, trasmesso dall’Aula di Montecitorio. L’evento riguarda l’ammodernamento dell’autostrada A14 e rappresenta un momento di confronto istituzionale per approfondire i progetti e le tempistiche relativi a questa infrastruttura.

ROMA – Si svolgerà oggi, 21 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per la celere conclusione degli interventi di ammodernamento sull’autostrada A14 nella tratta compresa tra Marche e Abruzzo e per la previsione di misure compensative provvisorie a favore dell’utenza (Sottanelli – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte ad una revisione del modello tariffario della tangenziale di Napoli, anche al fine di prevedere la gratuità delle tratte interne alla città (Borrelli – AVS); sulle iniziative volte a promuovere il riconoscimento del valore storico della Vespa e della Fiat 500, in relazione alle possibili limitazioni alla circolazione derivanti dalle normative in materia di contenimento delle emissioni inquinanti (Marchetti – Lega); sulle iniziative normative volte a dare attuazione al Protocollo per la promozione della sicurezza nel trasporto pubblico locale (Pastorino – Misto-+Europa); su documenti e dichiarazioni di esponenti del Governo che qualificano il progetto del ponte sullo Stretto di Messina come opera strategica a fini di sicurezza e difesa nazionale (Ricciardi – M5S). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

