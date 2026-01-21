Amici taglia mezz’ora e passa la linea a Verissimo

A partire da domenica 25 gennaio 2026, Amici di Maria De Filippi ridurrà la durata delle puntate di mezz’ora, tornando alle origini del format. Questa modifica riguarda tutti gli appuntamenti settimanali del talent show, che si concentreranno su una versione più compatta e concisa. La scelta mira a offrire un’esperienza televisiva più snella, senza modificare la qualità dei contenuti proposti ai telespettatori.

Amici torna alle origini. Da domenica 25 gennaio 2026, gli appuntamenti con il talent show di Maria De Filipp i dureranno 30 minuti in meno. Allungatosi con lo spostamento alla domenica per ‘spartirsi’ il di di festa con Verissimo, ora il programma darà la linea a Silvia Toffanin alle 15.30, ‘rinunciando’ all’ultima mezz’ora di messa in onda. I quindici speciali di Amici 25 sinora trasmessi hanno registrato una media di 3.000.000 di spettatori pari al 24,15% di share. Numeri importanti, in linea con le scorse edizioni del talent, ormai entrato nella fase che decreterà chi tra gli allievi rimasti potrà entrare a far parte dell’ambìto serale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

