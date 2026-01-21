amici 25 un altro allievo viene eliminato dal suo prof

In questa puntata di Amici 25, un allievo si è visto comunicare l’eliminazione da parte del suo professore, suscitando riflessioni sul percorso dei giovani talenti in gara. L’episodio evidenzia le sfide e le dinamiche del talent, offrendo uno sguardo sobrio e diretto sugli sviluppi dello show. Per ulteriori dettagli, si rimanda all’articolo originale di Novella 2000.

Nel corso del nuovo daytime di Amici 25, un altro allievo è stato eliminato dal suo prof di riferimento. Cosa è accaduto e di chi si tratta. Colpo di scena oggi, nel corso del nuovo daytime di Amici 25. A sorpresa infatti Veronica Peparini ha convocato in studio Pierpaolo, per dargli una brutta notizia. La prof, consapevole di non poter far cambiare idea sul ballerino ai suoi colleghi, ha deciso di eliminare il suo allievo dalla scuola una volta per tutte. Spiegando il perché di questa sua decisione, la maestra ha dichiarato: «Sia Alessandra che Emanuel ti hanno messo ultimo nella loro classifica delle persone da mandare al Serale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

AMICI 25: FLAVIA ELIMINATA [IL MIO PENSIERO]

