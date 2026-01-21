Mediaset ha deciso di anticipare la chiusura di Amici 25, uno dei programmi più seguiti del suo palinsesto. Questa scelta rappresenta un cambiamento nella strategia della rete, che mira a rivedere le proprie produzioni per adattarsi alle nuove dinamiche del mercato televisivo. Di seguito si approfondiscono le motivazioni e le implicazioni di questa decisione.

Nuovo cambio di strategia di Mediaset, che questa volta coinvolge uno dei programmi più amati del palinsesto: ecco le novità che riguardano Amici di Maria De Filippi. Importante novità per Amici 25: a partire da domenica 25 gennaio, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda dalle 14:00 alle 15:30, chiudendo così mezz'ora prima del solito. Un cambiamento quasi epocale per il programma, che da anni occupa stabilmente la fascia domenicale dalle 14:00 alle 16:00. Una scelta condivisa con Maria De Filippi Ovviamente, la decisione di Mediaset - che sui social ha già fatto arrabbiare numerosi fan del programma - sarebbe stata ampiamente condivisa con Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 chiude prima: cosa c’è dietro la scelta di Mediaset

Leggi anche: “Chiude il talk di Rete 4”. Decisione drastica di Mediaset, cosa c’è dietro la scelta di Berlusconi

Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaioIl palinsesto Mediaset per domenica 25 gennaio presenta modifiche agli orari di messa in onda di Verissimo e Amici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

AMICI 25: CHI VIENE ELIMINATO NELLA PUNTATA DI DOMENICA[SPOILER]

Argomenti discussi: Amici 25, anticipazioni: doppio addio e scelta choc di Plasma. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli finisce male; Ad Amici 25 torna Nicolò Filippucci: le anticipazioni della puntata di oggi; Amici 25, le anticipazioni del 18 gennaio: chi è stato eliminato e i nuovi inediti; Amici 25, le pagelle di domenica 11 gennaio: Gard (6,5) è il nuovo pupillo, la furia di Flavia (4) eliminata.

Amici 25 chiude prima: cosa c’è dietro la scelta di MediasetNuovo cambio di strategia di Mediaset, che questa volta coinvolge uno dei programmi più amati del palinsesto: ecco le novità che riguardano Amici di Maria De Filippi. movieplayer.it

Amici 25, cambio di programmazione: il talent show cambia orario da domenica 25 gennaioA partire dalla prossima domenica 25 gennaio 2026, Amici 25 andrà in onda su Canale 5 dalle 14 alle 15:30. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin. msn.com

Buonanotte amici di Fiorello and Friends! Si chiude una settimana intensa… adesso è tempo di rilassarsi, sorridere e sognare in grande. Che questo venerdì sera vi regali serenità, leggerezza e un sabato tutto da vivere Dormite bene… a domani con il s - facebook.com facebook