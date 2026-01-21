Amici 25 anche Pierpaolo eliminato | il motivo

In Amici 25, anche Pierpaolo è stato eliminato, suscitando attenzione tra i fan. La decisione è stata motivata da Veronica Peparini, che ha convocato Emanuel Lo e Alessandra Celentano per discutere delle critiche ricevute dagli altri coach di ballo nei confronti del suo allievo. La scelta riflette le dinamiche interne al programma e l’importanza di mantenere un equilibrio tra giudizi professionali e opinioni esterne.

Amici 25 per un an altro amato allievo. Veronica Peparini ha convocato in studio Emanuel Lo e Alessandra Celentano insieme a Pierpaolo, spiegando di dover tenere conto della disapprovazione degli altri coach di ballo nei confronti del suo allievo. Il confronto, impostato come un passaggio decisivo, ha portato a una scelta drastica che spiazza tutti! Scopriamo come è stata decisa l’eliminazione del ballerino. Anche Paola sbotta dopo l’eliminazione della Peparini Una settimana pesante: il clima nella scuola di Amici 25. Non è un mistero che Amici 25 stia vivendo un periodo ad alta tensione, tra eliminazioni e scelte che ridisegnano la classe di giorno in giorno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

