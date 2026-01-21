America' s Cup la benedizione maori per i team in gara

La 38ª edizione dell’America’s Cup 2027 si svolge a Napoli, con la presentazione ufficiale dei team in gara presso la Corte di Palazzo Reale. Durante l’evento, si è tenuta anche la tradizionale benedizione Maori, un rito che simboleggia buona fortuna e protezione per le competizioni sportive. Un momento di rispetto e tradizione che accompagna questa importante manifestazione velica internazionale.

Si è alzato il sipario sulla 38esima edizione dell'America's Cup 2027 in programma a Napoli. Durante la presentazione dei team in gara, presso il teatrino di Corte di Palazzo Reale, anche la tradizionale benedizione Maori. Una cerimonia legata all'America's Cup, quando si svolge in Nuova Zelanda, che si è voluta portare a Napoli. Ai rappresentanti dei team sono stati donati dei pounamu taonga (tesori in pietra verde). I taonga simboleggiano la forza, l'eredità dell'America's Cup, il rispetto per tutti i team che l'hanno preceduta e l'augurio per un futuro entusiasmante.

