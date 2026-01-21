Ambiente progetto Grins | Italia sotto-assicurata di fronte ai nuovi rischi

L’Italia si distingue per un basso livello di copertura assicurativa rispetto ai rischi emergenti, in particolare quelli legati al cambiamento climatico. Il progetto Grins evidenzia come il paese sia sotto-assicurato rispetto alla media europea e Ocse, lasciando molte comunità vulnerabili di fronte a rischi sociali e catastrofali. Una maggiore consapevolezza e azione sono necessarie per colmare questo divario e rafforzare la protezione delle persone e delle imprese.

(Adnkronos) – L’Italia presenta un significativo divario di copertura dei rischi. E sui nuovi rischi sociali e catastrofali, legati al cambiamento climatico, ha livelli di protezione nettamente inferiori alla media europea e Ocse. È questo il quadro che emerge dal workshop ‘Insurance, Climate, Health, Financial Stability’, dove la Fondazione Grins – Growing Resilient, INclusive and Sustainable, con le Università di Napoli Federico II e Università Ca’ Foscari Venezia, Ania e Eief, ha presentato studi e approfondimenti sul tema. Sul fronte dei rischi sociali di lungo periodo, come la non autosufficienza, la copertura assicurativa privata è marginale ma soprattutto emerge che meno di 4 italiani su 10 conoscono strumenti assicurativi dedicati e la protezione resta affidata quasi interamente alla famiglia e alla spesa pubblica, che copre solo una parte dei costi effettivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

