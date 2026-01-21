Altra giornata di ritardi sulla linea Tirano-Milano Centrale | Situazione inaccettabile

Oggi si registrano ulteriori ritardi sulla linea Tirano-Milano Centrale a causa di un guasto alle sbarre del passaggio a livello in località Trippi, vicino all’imbocco est della tangenziale di Sondrio. La situazione, che provoca fermo dei treni e disagi per i passeggeri, si inserisce in un contesto di continui disservizi. Le autorità e le compagnie coinvolte stanno intervenendo per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Treni fermi, ritardi e disagi per i viaggiatori a seguito del guasto alle sbarre del passaggio a livello in località Trippi, all'imbocco est della tangenziale di Sondrio. Soltanto poche settimane fa, a causa delle basse temperature, un'avaria ai binari aveva determinato addirittura delle.

