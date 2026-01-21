L’almanacco di mercoledì 21 gennaio 2026 segnala una giornata di stabilità, caratterizzata da un’energia di assestamento. È un momento di transizione tra il dinamismo iniziale dell’anno e l’attesa di nuove motivazioni per il mese di febbraio. Un’occasione per riflettere sui primi giorni del 2026 e prepararsi con calma alle successive fasi.

La giornata porta un’energia di assestamento: non più il fervore dei primi giorni dell’anno, non ancora la spinta di febbraio. È un mercoledì che invita a rimettere ordine, chiudere ciò che è rimasto sospeso e fare spazio a ciò che sta arrivando. Un giorno che non chiede clamore, ma precisione. Simbolo di resilienza invernale, l’elleboro fiorisce quando tutto sembra immobile. È associato alla capacità di affrontare ciò che è difficile senza perdere compostezza. Messaggio botanico: “La forza non è rumore, è continuità.” Una vellutata elegante, pulita nei sapori, perfetta per un mercoledì che chiede ordine e concentrazione. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Almanacco Mercoledì 21 gennaio 2026

Almanacco | Mercoledì 21 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

