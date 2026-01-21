almanacco del 21 01 2026

L'almanacco del 21 gennaio offre spunti storici, ricorrenze e curiosità per la giornata. Ricorda eventi significativi come la ghigliottina di Luigi XVI nel 1793 e la nascita di figure importanti come Antonio Gramsci. In questa data si celebra anche il National Day negli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di un gesto semplice come un abbraccio. Un'occasione per riflettere e apprezzare i momenti quotidiani.

almanacco del giorno mercoledì 21 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Agnese vergine e martire del IV secolo proclamata patrona delle Vergini delle fidanzate dei giardinieri è una delle Martiri più venerate di Roma secondo la tradizione nel giorno della sua festa il paese papà bene Nelly l'aquilana verrà poi utilizzata per tessere ita cristalli destinati i nuovi arcivescovi metropoliti sono nati oggi Andiamo un po' a vedere Roger me Cristian Elisa Placido Domingo Green a Devis Noi torniamo con almeno un piede per terra l'altro lasciamo in alto e andiamo a fare gli auguri ai nostri dati di oggi più rapidi più veloci che ci raggiunto più veloci del nostro monitor E allora intanto salutiamo Fabio e Fabio da tanto tempo che non avevamo tue notizie e salutiamo Lara buon compleanno anche alla a Gaia a Maria a Gesualdo a Francesco e a Rossella buon compleanno a ciascuno di voi ancora una buona giornata a Stefania e a Diletta a Stefania in particolare per gli per il compleanno dei figlioli quindi tantissimi tantissimi auguri ovviamente anche a loro e con il sotto nel cuore andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo di questa oggi Vediamo che cosa è accaduto il 21 gennaio nel corso del passato nel corso degli anni e infatti nel 1793 nel pieno della Rivoluzione francese Re Luigi XVI viene ghigliottinato a Parigi in Plaza della Revolution e la fine definitiva della monarchia assoluta in Francia 1921 a Livorno a seguito della scissione del Partito Socialista durante il XVII congresso viene fondato il partito comunista d'Italia guidato da figure come Amedeo Bordiga e Antonio Gramsci pensate nel 1924 muore Gorki Vladimir Lenin leader della rivoluzione russa e fondatore dell'Unione Sovietica il suo corpo verrà imbalsamato ed esposto nel museo sulla Piazza Rossa nel 1976 l'aereo supersonico decolla contemporaneamente da Londra e Parigi per i suoi primi voli di linea inaugurando nera di viaggio ultra si tratta del primo volo commerciale del Concorde i prezzi si dice per Sant'Agnese la lucertola nel Pepe indica che le giornate iniziano sensibilmente ad allungarti ora non si direbbe E sotto le scale per mi segni di Risveglio Naturale si fanno vedere oggi ti celebra anche il National Day nata negli Stati Uniti nel 1986 questa ricorrenza si ricorda l'importanza di un abbraccio riduce lo stress abbassa la pressione sanguigna e ci fa sentire meno soli quindi non dimentichiamo oggi di abbracciare qualcuno che ne dite E allora un abbraccio virtuale vi arriva Vi auguro una meravigliosa giornata e buon proseguimento di ascolto arrestati collegati con noi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'Almanacco del 21 gennaio 2026

