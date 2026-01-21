Almanacco 21 gennaio | Santo compleanni accadde oggi e proverbio del giorno

L'Almanacco del 21 gennaio offre una panoramica degli eventi storici più significativi, dei santi ricordati e dei personaggi nati in questa giornata. Inoltre, presenta il proverbio del giorno, fornendo spunti di riflessione quotidiani. Una risorsa utile per conoscere le principali ricorrenze e curiosità legate a questa data, con un approccio sobrio e informativo.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio. Mancano.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Almanacco | Mercoledì 21 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL’Almanacco di oggi, mercoledì 21 gennaio, offre una panoramica degli eventi storici e culturali avvenuti in questa data, insieme a curiosità sui compleanni, il santo e il proverbio del giorno.

Mercoledì 21 Gennaio è il 21° giorno del calendario gregoriano. Mancano 344 giorni alla fine dell'anno. 1954 – Il primo sottomarino nucleare, il USS Nautilus (SSN-571), viene varato a Groton

Fatti salienti: Nel 1921, a Livorno, nasce il Partito Comunista d'Italia, evento cruciale della storia politica italiana del Novecento. Nel 1905 nasce Christian Dior, fondatore della celebre maison

