Allo JUS Museum la mostra Enrico Sirello Programmatica
Il 20 gennaio 2026, presso lo JUS Museum di Napoli, si inaugura la mostra “Enrico Sirello. Programmatica”. L’esposizione, aperta dalle 18.00 alle 20.30, presenta una selezione di opere dell’artista, offrendo una panoramica del suo percorso creativo. L’evento si svolge nel contesto della Galleria d’Arte di Palazzo Calabritto, contribuendo a promuovere il dialogo tra arte e pubblico in un ambiente di grande valore storico e culturale.
Martedì 20 gennaio 2026, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, presso lo JUS Museum Galleria d’Arte di Napoli (Palazzo Calabritto, via Calabritto 20, piano nobile, scala B), si inaugura la mostra “Enrico Sirello. Programmatica”, a cura di Marcello Palminteri.La mostra presenta una selezione di opere.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: The Art of a Legend Alessandro Del Piero: lo Juventus Museum ospita dal 1^ gennaio la mostra dedicata al Capitano. Tutti i dettagli
Leggi anche: Marchisio torna in visita allo Juventus Museum insieme ai figli: il suo messaggio è emozionante – FOTO
Argomenti discussi: Napoli | Enrico Sirello. Programmatica.
Ceramiche erotiche a Bruxelles, nuova mostra sulle Hawaii al British Museum di Londra e una scimmia rabbiosa in «Primate»: il meglio della settimana culturale in Europa. https://l.euronews.com/3kM6 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.