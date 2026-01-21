Allerta meteo in Sicilia Calabria e Sardegna scuole chiuse per maltempo | ancora nubifragi e temporali per il ciclone Harry

Un’allerta meteo di livello rosso e arancione interessa Sicilia, Calabria e Sardegna a causa del passaggio del ciclone Harry. Persistono nubifragi e temporali intensi, che hanno portato alla chiusura delle scuole in molte zone. La situazione rimane critica per le aree coinvolte, mentre le autorità monitorano attentamente l’evoluzione del maltempo in queste regioni del Sud Italia.

Il ciclone Harry porta una intensa fase di maltempo sull'Italia e flagella Isole e Sud: anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è allerta meteo rossa e arancione su Sicilia, Sardegna e Calabria. Scuole chiuse in molti comuni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria, scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sicilia, violento nubifragio in provincia di Agrigento

Argomenti discussi: Allerta meteo su Sicilia, Sardegna e Calabria: auto in una voragine, soccorritori travolti da onda; Allerta meteo della Protezione Civile in Sicilia, a Catania scuole chiuse il 21 gennaio; Maltempo, allerta rossa ed evacuazioni in Sardegna e Sicilia. Auto precipita in voragine su strada - Rinviata la seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna, scuole chiuse a Catania e Messina: gli aggiornamentiHa altre 24-48 ore di vita il ciclone Harry, che ha investito il Nord Africa e il sud Italia con raffiche fino a 150 km/h e onde alte fino a 10 metri ... ilgazzettino.it

Ciclone Harry, allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria, scuole chiuse anche domani per maltempo: le notizie in direttaLe ultime notizie in diretta sul maltempo di oggi martedì 20 gennaio 2026 col picco massimo dei fenomeni meteo per l'arrivo del ciclone Harry ... fanpage.it

Ecco le immagini della mareggiata di oggi a Marzamemi, in Sicilia, uno dei paesi maggiormente interessati dal maltempo portato dal Ciclone Harry. Video di martedì 20 gennaio di @salvatoreromano1982 #cicloneharry #allertameteo - facebook.com facebook

Allerta meteo rossa in ampie zone di Sicilia, Sardegna e Calabria, dove centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di allagamenti in vista dell'arrivo del ciclone Harry, che ha portato piogge abbondanti, mareggiate e raffiche di vento molto forti. Chiu x.com