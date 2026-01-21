allarme a cascina emanuela lastroni in amianto scaricati in campagna

A Cascina Emanuela è stata segnalata la presenza di lastre di amianto frantumate abbandonate in un'area rurale. La scoperta ha sollevato preoccupazioni riguardo all’inquinamento ambientale e ai rischi per la salute. La segnalazione, inviata alle autorità competenti, richiede un intervento tempestivo per la bonifica e la messa in sicurezza del sito.

Lastre di amianto frantumate in campagna, situazione di inquinamento e pericolo segnalata da un residente a tutte le autorità del territorio. L’ennesimo scarico abusivo di lastre in eternit è stato segnalato nelle campagne di Cascina Emanuela dove il territorio del Comune di Solaro confina con quelli di Saronno, Caronno Pertusella e Cesate. Daniele Pasi, titolare della pagina Facebook “Area verde delle tre cascine“, ha segnalato quello che può considerarsi un vero e proprio atto criminale inviando una Pec a numerosi destinatari, tra polizia locale, carabinieri, Arpa, Comune, Parco Groane, sindaco e uffici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Amianto frantumato gettato in campagna, inquinamento e pericolo tra Solaro, Saronno, Cesate e Caronno PertusellaIn alcune aree delle campagne tra Solaro, Saronno, Cesate e Caronno Pertusella sono stati rinvenuti residui di amianto frantumato.

