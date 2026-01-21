La capolista affronterà la partita senza due giocatori chiave, Kone e Calò, entrambi squalificati. Mentre si attende l’autorizzazione ufficiale per la trasferta di Frosinone e l’apertura dei settori ospiti, l’attenzione si sposta sul campo. La squadra ciociara, intanto, ha già avviato la prevendita dei biglietti per i tifosi ospiti, puntando a una prestazione senza distrazioni.

In attesa che le autorità competenti ‘sblocchino’ ufficialmente la trasferta di Frosinone per i tifosi reggiani – fa ben sperare che la squadra ciociara abbia aperto la prevendita anche per il settore ospiti – l’attenzione è tutta rivolta al campo. Per la truppa di Dionigi, reduce da cinque sconfitte consecutive, si tratta di una tappa importantissima del percorso. Muovere la classifica è diventata ormai una necessità che non può più attendere anche perché la zona rossa dei playout è sempre più vicina. Dall’altra parte della barricata, invece, c’è la squadra con la striscia più lunga di risultati positivi (ben 12), meritatamente al primo posto in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla capolista mancheranno due atleti di punta. Squalificati Kone e l’insidioso assistman Calò

