Alimenti ultraprocessati e rischio di Parkinson | cosa dice la ricerca

Gli alimenti ultraprocessati sono diventati una presenza comune nella dieta quotidiana, ma numerosi studi suggeriscono un possibile collegamento tra il loro consumo e un aumento del rischio di malattie neurologiche, tra cui il Parkinson. Questa relazione, ancora oggetto di approfondimento scientifico, evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla qualità e alla provenienza degli alimenti che scegliamo di consumare.

Gli alimenti ultraprocessati, consumati sempre più frequentemente in tutto il mondo, sono ormai riconosciuti come fattori di rischio per diverse patologie legate all’alimentazione. Tuttavia, il loro ruolo nello sviluppo e nella progressione della malattia di Parkinson è ancora poco conosciuto. Un recente studio ha coinvolto più di 120.000 partecipanti e ha analizzato il legame tra il consumo di alimenti ultraprocessati – come snack confezionati, bibite zuccherate e cibi pronti industriali – e la malattia di Parkinson. I ricercatori hanno seguito le persone per circa 10 anni, valutando tre aspetti principali: la comparsa di segnali precoci della malattia, lo sviluppo effettivo del Parkinson e i decessi legati alla patologia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

