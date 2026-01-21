Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazione

Alfea Cinematografica è partner di un corso di formazione gratuito dedicato a figure professionali specializzate nella comunicazione, promozione e gestione di servizi telematici, pubblici e privati. Il percorso offre strumenti pratici e aggiornati per chi desidera acquisire competenze nel settore, facilitando l’inserimento nel mercato del lavoro e migliorando le capacità di gestione e comunicazione digitale. Un’opportunità rivolta a chi desidera approfondire queste aree professionali.

Al via un nuovo corso gratuito per addetto alla comunicazione, alla promozione di servizi e prodotti di una struttura pubblica o privata e alla facilitazione di servizi telematici in ambito pubblico e privato. Il percorso si rivolge a disoccupati e inattivi, in particolare giovani. La domanda di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazioneAlfea Cinematografica è partner di un corso gratuito dedicato alla formazione di addetti alla comunicazione. Leggi anche: Corso di formazione gratuito con Alfea cinematografica per lavorare nel mondo del cinema e della tv Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazione. Arriva il cinema d’estate e sarà itineranteA Massa arriverà il cinema d'estate itinerante, in collaborazione con Alfea Cinematografica, per promuovere il turismo stagionale e la cultura locale. Solo tre serate programmate per il 2024, ma ... lanazione.it CORSO PER ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E ALLA PROMOZIONE DI SERVIZI/PRODOTTI! A Pisa, opportunità di formazione (gratuita) da Alfea Cinematografica, con Pegaso e Soc. Coop. Aforisma. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.