Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazione

21 gen 2026

Alfea Cinematografica è partner di un corso di formazione gratuito dedicato a figure professionali specializzate nella comunicazione, promozione e gestione di servizi telematici, pubblici e privati. Il percorso offre strumenti pratici e aggiornati per chi desidera acquisire competenze nel settore, facilitando l’inserimento nel mercato del lavoro e migliorando le capacità di gestione e comunicazione digitale. Un’opportunità rivolta a chi desidera approfondire queste aree professionali.

Il percorso si rivolge a disoccupati e inattivi, in particolare giovani.

