Alex Honnold proverà a scalare slegato questo grattacielo in diretta su Netflix

L'arrampicatore diventato famoso per “Free Solo” vuole salire sul Taipei 101 di Taiwan, alto 508 metri, in un'operazione con molti critici Nella notte italiana tra venerdì e sabato l’arrampicatore statunitense Alex Honnold proverà a scalare – senza corde e altre protezioni – il Taipei 101, che con i suoi 508 metri è il grattacielo più alto di Taiwan, l’undicesimo più alto al mondo. Il tentativo sarà trasmesso in diretta su Netflix: nel trailer Honnold stesso dice che, qualora dovesse riuscirci, sarebbe «il più grande tentativo di sempre di free solo urbano». Il free solo è uno stile di arrampicata solitario, senza corde, imbracature o protezioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Argomenti discussi: Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata.

Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontataNegli anni Honnold non si è mai sottratto a una certa medialità. Un canale Youtube molto attivo e varie collaborazioni, un profilo Instagram con 2,5 milioni di follower, conferenze, Ted talks, un ... cosmopolitan.com

Skyscraper Live: la nuova sfida estrema di Alex Honnold, in diretta su NetflixUno dei più grandi climber di tutti i tempi impegnato in una nuova impresa potenzialmente mortale, sotto lo sguardo delle telecamere di Netflix e di milioni di spettatori. Stiamo superando una nuova f ... comingsoon.it

Questa roba che Alex Honnold sta per fare del free solo in diretta tv mi sta un po' mandando in pappa il cervello. Perché voialtri intelligenti della mia bolla che parlate sempre d'immagini, di sguardo, di moralità del medesimo non vi state struggendo quanto mi x.com

Ricordate il documentario Free Solo, vincitore dell'Oscar come miglior documentario In esso, lo scalatore Alex Honnold conquista il Capitano a Yosemite, senza corde né protezione. Ora proverà qualcosa che non è mai stato fatto: scalare un intero gratta - facebook.com facebook