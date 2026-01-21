Alex Honnold proverà a scalare slegato questo grattacielo in diretta su Netflix

L'arrampicatore diventato famoso per “Free Solo” vuole salire sul Taipei 101 di Taiwan, alto 508 metri, in un'operazione con molti critici Nella notte italiana tra venerdì e sabato l’arrampicatore statunitense Alex Honnold proverà a scalare – senza corde e altre protezioni – il Taipei 101, che con i suoi 508 metri è il grattacielo più alto di Taiwan, l’undicesimo più alto al mondo. Il tentativo sarà trasmesso in diretta su Netflix: nel trailer Honnold stesso dice che, qualora dovesse riuscirci, sarebbe «il più grande tentativo di sempre di free solo urbano». Il free solo è uno stile di arrampicata solitario, senza corde, imbracature o protezioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

