Alessandro Covi | Alla Jayco AlUla per continuare ad imparare Non farò il Giro d’Italia

Alessandro Covi, dopo sei stagioni con la UAE Team Emirates, ha iniziato un nuovo percorso con la Jayco AlUla sotto la guida di Brent Copeland. La scelta di non partecipare al Giro d’Italia riflette la volontà di continuare a imparare e crescere nel ciclismo professionistico, affrontando nuove sfide e stimoli. Questa fase rappresenta un’opportunità per consolidare le proprie competenze e proseguire nel percorso di sviluppo atletico.

Nuovi colori, nuovi stimoli e la stessa voglia di crescere. Dopo sei stagioni trascorse con la UAE Team Emirates, Alessandro Covi ha iniziato quest’anno un nuovo capitolo della sua carriera con la Jayco AlUla di Brent Copeland. Un cambiamento importante, maturato con consapevolezza, che lo vede già pienamente inserito nel progetto della squadra australiana. Tra allenamenti, prime gare stagionali e ambizioni future, il “Puma di Taino” racconta le sue sensazioni e gli obiettivi per l’anno appena iniziato. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Denia dove è in ritiro con la squadra e ci rimarrà fino all’esordio stagionale con le prime corse in Spagna in programma a fine mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

COVI SFOGGIA LA NUOVA MAGLIA DEL TEAM JAYCO ALULA GRIFFATA MAAPMAAP, marchio di abbigliamento ciclistico con sede a Melbourne, e GreenEDGE Cycling hanno presentato oggi la divisa che sarà indossata per tutta la stagione 2026 dai team ciclistic i Jayco-AlUla, Liv ... tuttobiciweb.it

