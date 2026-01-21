Alessandro Buongiorno si trova in una fase difficile, con le recenti prestazioni che hanno sollevato dubbi sulla sua continuità. La partita contro il Copenaghen, terminata con un pareggio, ha evidenziato alcune criticità che potrebbero influire sulla sua posizione nel Napoli, soprattutto in vista delle prossime sfide di Champions League contro il Chelsea. Analizziamo i numeri e le ragioni di questa involuzione.

CRISI BUONGIORNO: CHAMPIONS A RISCHIO. Il pareggio del Napoli contro il Copenaghen porta la firma negativa di Alessandro Buongiorno. Il difensore ha causato il rigore del pari danese con un fallo su Elyounoussi: è il terzo penalty procurato in stagione dopo quelli contro Inter e Verona. L’ex Torino, schierato titolare solo per l’infortunio di Rrahmani, vive una profonda involuzione tecnica e mentale. Ora il Napoli rischia l’eliminazione dalla Champions League: per passare il turno sarà obbligatorio battere il Chelsea nell’ultima giornata, ma Conte potrebbe escludere il classe ’99. Chi è Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Alessandro Buongiorno in crisi: i numeri dell’involuzione e perché ora rischia il posto contro il Chelsea

L’Atalanta ora è favorita per un posto tra le prime 8 della Champions: la nuova classifica dopo l’impresa contro il ChelseaL’Atalanta si avvicina con entusiasmo alla qualificazione ai quarti di Champions League, grazie alla vittoria in rimonta contro il Chelsea.

Leggi anche: L’uomo che previde la crisi del 2008 ora punta contro l’intelligenza artificiale: perché un investitore miliardario scommette sul crollo dell’IA

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Buongiorno dei record è il terzo rigore che causa in questa stagione.

Buongiorno, i numeri della crisi del difensore che sembrava una colonna del NapoliBuongiorno, come visto nella gara di ieri sera contro il Verona, sta attravversando un momento di difficoltà. Ecco i numeri della crisi ... ilnapolista.it

Napoli, la ‘pareggite’ continua. E per Buongiorno è crisi neraCon quello di Copenhagen sono diventati 4 i segni 'x' degli azzurri nelle ultime 5 gare. Il difensore sembra ai margini a livello di minutaggio e in difficoltà in campo: a Conte il compito di valorizz ... msn.com

Così Giuseppe Bruscolotti, ex Napoli, a @radiotuttonapoli sul rendimento di Alessandro Buongiorno Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IPhone e Android o in auto col DAB Campania! #TuttoNapoli #RadioTuttoNap - facebook.com facebook