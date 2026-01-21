Alessandro Bovolenta trascina Piacenza in Spagna | i Lupi si fanno sorprendere poi vincono in CEV Cup

Alessandro Bovolenta guida Piacenza nella trasferta in Spagna, dove i Lupi hanno subito una sorpresa nel terzo set ma sono riusciti a recuperare e portare a casa una vittoria importante negli ottavi di finale della CEV Cup. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo un buon vantaggio in vista della gara di ritorno. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma del team in una competizione europea di rilievo.

Piacenza si è distratta nel terzo set e si è fatta sorprendere in trasferta, ma per il resto ha dominato abbastanza agevolmente l’ andata degli ottavi di finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi si sono imposti sul campo del Rio Duero Soria per 3-1 (25-20; 25-20; 23-25; 25-17) e hanno così ipotecato la qualificazione ai playoff, il turno che precede i quarti di finale della manifestazione (dove entreranno in gioco le retrocesse dalla Champions League). Per passare il turno basterà conquistare due set nel ritorno in programma settimana prossima al PalaBanca, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Piacenza si salva al golden set e avanza in CEV Cup! Brividi con il Ceske, poi Bovolenta e compagni vincono lo spareggioPiacenza si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley maschile, superando lo spareggio contro il Ceske con il golden set.

Volley, Piacenza rimonta in CEV Cup e avvicina gli ottavi: Bovolenta scatenato a CagliariPiacenza si impone in rimonta contro il CESKE Budejovice nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley maschile.

