Sono state diffuse alcune immagini che ritraggono i volti di centinaia di persone uccise durante le recenti proteste antigovernative in Iran. Le foto, trapelate a BBC Verify, documentano la violenza e la repressione avvenute nel paese. Questi scatti rappresentano un importante contributo alla comprensione degli eventi e della situazione in Iran.

Centinaia di foto che mostrano i volti delle persone uccise durante la violenta repressione delle proteste antigovernative in Iran sono trapelate a BBC Verify. Le immagini, estremamente grafiche, mostrano i volti insanguinati, gonfi e contusi di almeno trecentoventisei vittime. Gli scatti, che le autorità hanno esposto in un obitorio a sud di Teheran, sono uno dei pochi modi in cui le famiglie sono riuscite a identificare i loro cari defunti. Molte delle vittime erano troppo sfigurate per essere identificate. Sessantanove persone sono state etichettate in persiano come John o Jane Doe, il che suggerisce che la loro identità non fosse chiara al momento dello scatto della foto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alcune foto trapelate mostrano i volti di centinaia di persone uccise nella brutale repressione delle proteste in Iran

Oltre duemila persone sono state uccise nella repressione delle proteste in IranSecondo fonti ufficiali, circa duemila persone hanno perso la vita durante la repressione delle recenti proteste in Iran.

Iran, sarebbero oltre 16mila i morti nella repressione delle protesteSecondo un rapporto citato dal ‘Sunday Times’, in Iran si stimano oltre 16.

