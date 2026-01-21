alcaraz in campo con un cerotto problema vesciche agli australian open

Durante l’incontro tra Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann agli Australian Open, l’attenzione si è concentrata anche su un dettaglio: Alcaraz indossava un cerotto sul polso, segno di un possibile problema di vesciche. Questa scelta ha suscitato curiosità tra gli appassionati e gli osservatori, evidenziando come i piccoli accorgimenti possano influenzare la prestazione di un atleta in una gara di alta intensità.

(Adnkronos) – Un particolare, nella sfida tra Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann, ha catturato l’attenzione. Nella partita di oggi, mercoledì 21 gennaio, il tennista spagnolo è sceso in campo nel secondo turno degli Australian Open con un cerotto a un dito della mano, facendo preoccupare tifosi e appassionati. I problemi di Alcaraz, numero uno del mondo, risalgono alla giornata di ieri, dove durante un allenamento ha avuto a che fare con una fastidiosa vescica alla mano destra, quella con cui impugna la racchetta. Per limitare il problema, Alcaraz si è presentato in campo con uno speciale cerotto, ma questo non è bastato a far sparire il fastidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian OpenDopo il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner si prepara per i prossimi impegni stagionali.

