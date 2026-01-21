Al Yellowsquare lo spettacolo Disumani

Al Yellowsquare torna “Disumani Show”, lo spettacolo di stand-up comedy che offre un’esperienza imprevedibile e divertente. Ogni mese, il pubblico può aspettarsi momenti spontanei e risate autentiche, in un ambiente informale e accogliente. Un appuntamento imperdibile per chi cerca una serata leggera e spensierata, senza anticipazioni o script predefiniti.

Anche questo mese torna "Disumani Show", lo spettacolo di stand-up comedy in cui il pubblico non sa mai cosa aspettarsi perché non lo sappiamo neanche noi. Disumani è improvvisazione, ma anche preparazione, è dialogo col pubblico, ma anche mania di protagonismo, Disumani è come cadere nel.

