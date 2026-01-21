Al via lavori per potenziare l’illuminazione

Sono iniziati i lavori per il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e le infrastrutture. Gli interventi prevedono l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione in alcune aree strategiche, contribuendo a rendere più sicure e più efficienti le strade cittadine. L’operazione si inserisce in un progetto di modernizzazione e riqualificazione urbana volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Nuovi interventi per la sicurezza stradale e di potenziamento delle infrastrutture di illuminazione pubblica. Li ha decisi l’amministrazione comunale di Levanto, che ha deciso di stanziare 40 mila euro, a valere sul bilancio dell’ente, per finanziare nuovi interventi in corso Roma, sul lungomare e alla periferia del paese. Sul viale alberato che attraversa il paese verrà potenziata l’illuminazione sull’attraversamento stradale in corrispondenza dell’incrocio con via Trento e Trieste e corso Italia. Come già fatto lo scorso novembre in altri tre punti sensibili della direttrice stradale che porta verso il mare, anche qui saranno installati due lampioni “a braccio” in grado di garantire una maggiore visibilità e sicurezza a pedoni e automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

