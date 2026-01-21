Al Teatro Due l’avventurosa tragicommedia shakespeariana Cimbelino

Al Teatro Due, il 31 gennaio alle ore 20, va in scena Cimbelino, la tragicommedia di Shakespeare reinterpretata con pupi siciliani dalla compagnia palermitana Figli d’Arte Cuticchio. Uno spettacolo che unisce tradizione e narrazione, offrendo al pubblico un’esperienza artistica autentica e ricca di suggestioni. Un’occasione per scoprire un classico attraverso una prospettiva originale e coinvolgente.

È in scena a Teatro Due l'avventurosa tragicommedia shakespeariana Cimbelino, nella versione per pupi siciliani della compagnia d'eccellenza palermitana Figli d'Arte Cuticchio, il 31 gennaio alle ore 20.30 e il 1° febbraio alle ore 16.00. Fra intrighi, duelli e battaglie Cimbelino, fra i testi di.

